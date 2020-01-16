Черный от гематом: на свалке в Днепре найден труп младенца с пробитой головой

На свалке в Днепре было найдено тело младенца.
Охранник свалки Анатолий рассказал, что ребенка нашли во время разгрузки мусоровоза. Он был замотан в синюю кофту, а тело было черным от гематом.
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Также у младенца была пробита голова.
По версии полиции, ребенка выбросила мать в один из мусорных контейнеров в городе, а после мусоровоз вывез его содержимое на свалку. Предположительно, женщина находилась в шоковом состоянии после родов.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и просить свидетелей сообщить любую информацию по спецлинии 102.
Напомним, 15 января в Киеве мужчина в мусорном контейнере обнаружил труп младенца. Тело было завернуто в пакет. Врачи, прибывшие во двор, констатировали смерть новорожденного.