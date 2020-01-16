Чорний від гематом: на звалищі в Дніпрі знайдено труп немовляти з пробитою головою

На звалищі в Дніпрі було знайдено тіло немовляти.

Охоронець сміттєзвалища Анатолій розповів, що дитину знайшли під час розвантаження сміттєвоза. Вона була замотана в синю кофту, а тіло було чорним від гематом.

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Також у немовляти була пробита голова.

За версією поліції, дитину викинула мати в один із сміттєвих контейнерів в місті, а після сміттєвоз вивіз його вміст на звалище. Імовірно, жінка перебувала в шоковому стані після пологів.

Поліція встановлює обставини події і просить свідків повідомити будь-яку інформацію по спецлінії 102.

Нагадаємо, 15 січня в Києві чоловік в сміттєвому контейнері виявив там труп немовляти. Тіло було загорнуто в пакет. Лікарі, які прибули на подвір’я, констатували смерть новонародженого.