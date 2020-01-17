Катували і палили: в Панамі сектанти вбили вагітну матір з дітьми

У провінції Бокас-дель-Торо у Панамі була виявлена братська могила, в якій знаходилися труп вагітної жінки і її п’ятьох дітей.

Вони були вбиті під час моторошного релігійного ритуалу. Їх били, палили і різали мачете, щоб вони “покаялися в гріхах”.

Десять чоловік вже заарештовані. Один з них – дідусь убитих дітей.

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Поліція звільнила ще 14 осіб, які є представниками корінного народу території Нгобе-Бугле. Коли вони перебували в ув’язненні їх зв’язували і били дерев’яними палицями.

Місцевий прокурор Рафаель Балойес розповів, що на ранчо діяла маловідома релігійна секта Новий світ Бога. У будівлі на території знайшли голих чоловіка і жінку, мачете, ніж і вбиту козу. Могила з жінкою і дітьми була знайдена за два кілометри від церкви.

Нагадаємо, 15 жовтня в Нідерландах виявили сім’ю з семи осіб, які дев’ять років просиділи в підвалі свого будинку на фермі, чекаючи кінця світу. Там знаходився 58-річний чоловік і п’ять осіб у віці від 18 до 25 років.