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Факты / Происшествия

В Одессе пьяный полицейский протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов

В Одессе в нетрезвый водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

Мужчину и женщину госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Читайте: Слетела в кювет и перевернулась: в Ровенской области BMW протаранило маршрутку

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 УК Украины.

Также сведения по данному факту переданы в Государственное бюро расследований.

В Одессе пьяный полицейский протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.

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