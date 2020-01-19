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Факти / Надзвичайні події

В Одесі п’яний поліцейський протаранив шлагбаум та збив двох пішоходів

В Одесі в нетверезий водій автомобіля Opel – 27-річний працівник поліції, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум та скоїв наїзд на пішоходів.

Чоловіка та жінку госпіталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 КК України.

Також відомості за цим фактом передано в Державне бюро розслідувань.

В Одесі п’яний поліцейський протаранив шлагбаум та збив двох пішоходів / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Закарпатті авто врізалось в автобусну зупинку. В результаті зіткнення загинула 17-річна дівчина. До лікарні госпіталізували 20-річного чоловіка.

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