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У Києві викрили віртуальну порностудію

У Києві викрили діяльність віртуальної порностудії. Дівчата працювали на знімних квартирах і за гроші транслювали онлайн на відповідних сайтах відео порнографічного характеру.

Трьом фігурантам справи повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

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В. о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк розповів, що пройшли обшуки за місцями розташування веб-студій і за місцем проживання 33-річного організатора і його подільників – 30-річної киянки і 35-річного адміністратору.

Було встановлено, що в порностудії працювали 20 дівчат. Підбір веб-моделей здійснювали адміністратори через оголошення в Інтернеті. Потім вони навчали їх транслювати порнографічне відео в режимі онлайн.

За місяць організатор отримувала від діяльності близько 100 тис. грн.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну.

Двом адміністраторам та веб-моделі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 21 грудня в Дніпропетровській області правоохоронці виявили підпільну порностудію, в якій експлуатували дітей від 9 до 13 років. Оператором був організатор групи, який особисто виконував ролі в таких зйомках.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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