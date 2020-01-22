Двое полицейских на Донбассе продали вещественные доказательства за 125 тыс. грн

Следствие установило, что в августе 2018 года временно исполняющий обязанности начальника Великоновоселковского отдела полиции в Донецкой области совместно с заместителем начальника сектора криминальной полиции присвоили 72 металлические трубы общим весом 19,3 тонн, числившиеся как вещдоки в уголовном деле.

На это имущество суд наложил арест в рамках производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 УКУ – Покушение на кражу.

Полицейские продали трубы за 124 871 грн.

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Обоим сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УКУ – Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления властью или служебным положением.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должностей.

Недавно в Павлограде сотрудники ГБР разоблачили двух военнослужащих, которые наладили сбыт наркотических и психотропных веществ.