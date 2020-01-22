Двоє поліцейських на Донбасі продали речові докази за 125 тис. грн

Слідство встановило, що у серпні 2018 року тимчасово виконуючий обов’язки начальника Великоновосілківського відділу поліції в Донецькій області разом із заступником начальника сектору кримінальної поліції привласнили 72 металеві труби загальною вагою 19,3 тонн, що числилися як речові докази у кримінальній справі.

На це майно суд наклав арешт в рамках провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.185 ККУ – Замах на крадіжку.

Поліцейські продали труби за 124 871 грн.

Читайте: Вбивство в Каховці: ДБР розслідує можливу причетність поліцейського

Наразі обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання владою або службовим становищем.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Нещодавно у Павлограді співробітники ДБР викрили двох військовослужбовців, які налагодили збут наркотичних та психотропних речовин.