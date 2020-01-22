PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Двоє поліцейських на Донбасі продали речові докази за 125 тис. грн

Слідство встановило, що у серпні 2018 року тимчасово виконуючий обов’язки начальника Великоновосілківського відділу поліції в Донецькій області разом із заступником начальника сектору кримінальної поліції привласнили 72 металеві труби загальною вагою 19,3 тонн, що числилися як речові докази у кримінальній справі.

На це майно суд наклав арешт в рамках провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.185 ККУ – Замах на крадіжку.

Поліцейські продали труби за 124 871 грн.

Читайте: Вбивство в Каховці: ДБР розслідує можливу причетність поліцейського

Наразі обом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання владою або службовим становищем.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Нещодавно у Павлограді співробітники ДБР викрили двох військовослужбовців, які налагодили збут наркотичних та психотропних речовин.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка