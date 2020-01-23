В Луцке мать забыла младенца на морозе и пошла развлекаться

В Луцке патрульные получили сообщение, что неравнодушные граждане нашли в коляске ребенка без взрослых. Младенца принес мужчина к соседям.
– Девочка была в легкой одежде. Нам сообщили, что она находилась на улице примерно с 14.00, потом ее кто-то забрал, и только через несколько часов сообщили в полицию, – рассказал инспектор патрульной полиции Тарас.
Пока правоохранители искали горе-мать, соседи отогрели и накормили ребенка.
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Пьяную мать ребенка с сожителем нашли на одной из улиц города, объяснить, где ребенок она так и не смогла.
Младенца увезли в инфекционную больницу. С ребенком сейчас находится родственница, угрозы жизни нет, а состояние здоровья проверяют.
Ранее Факты ICTV писали, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать квартиру в центре Одессе, в которой забаррикадировались нетрезвые супруги с двумя детьми.
Источник: Патрульная полыция Волынской области