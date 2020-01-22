Были голодные и в лохмотьях – в Одессе правоохранители спасли детей от родителей

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать квартиру в центре Одессе, в которой забаррикадировались нетрезвые супруги с двумя детьми.
Соответствующее решение было принято из-за того, что дети находились в опасности, их нужно было срочно изъять из семьи.
– Сотрудники территориального отдела службы по делам детей Одесского горсовета выехали по адресу социально неблагополучной семьи для немедленного изъятия двух детей из-за угрозы их жизни и здоровью. Две девочки в возрасте полтора и четыре с половиной года, – рассказала исполняющая обязанности начальника службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.
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Дети были в лохмотьях и голодные, а в квартире царила полная антисанитария.
Помощь правоохранителей для спасения детей понадобилась, поскольку родители забаррикадировались в квартире и игнорировали просьбы открыть дверь.
Девочек передали в детское учреждение, их обеспечили одеждой, питанием и предметами личной гигиены.
Факты ICTV также писали о том, что в Киеве обнаружили нелегальный детский сад, в котором удерживали 11 детей.
Источник: Юлия Никандрова