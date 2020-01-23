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Факти / Надзвичайні події

У Луцьку мати забула немовля на морозі та пішла розважатися

У Луцьку патрульні отримали повідомлення небайдужі громадяни знайшли у візочку дитину без дорослих. Дитину приніс чоловік до сусідів.

– Дівчинка була в легкому одязі. Нам повідомили, що вона знаходилась на вулиці приблизно з 14.00, потім її хтось забрав, і лише через кілька годин повідомили поліцію, – розповів інспектор патрульної поліції Тарас.

Поки правоохоронці шукали горе-матір, сусіди відігріли і нагодували дитя.

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П’яну матір дитини зі співмешканцем знайшли на одній із вулиць міста, пояснити, де дитина вона так і не змогла.

Немовля відвезли в інфекційну лікарню. З дитиною наразі перебуває родичка, загрози життю немає, а стан здоров’я перевіряють.

У Луцьку мати забула немовля на морозі та пішла розважатися / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що співробітникам правоохоронних органів довелося штурмувати квартиру у центрі Одесі, в якій забарикадувалося нетверезе подружжя із двома дітьми.

Джерело: Патрульна полыція Волинської області

Фото: Патрульна полыція Волинської області

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