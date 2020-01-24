PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Надзвичайні події

В Донецкой области мужчина застрелил соседа из ружья во время застолья

В Донецкой области мужчина во время застолья выстрелил соседу в живот. От полученных травм он скончался на месте.

Читайте: Колотые раны: в Польше нашли мертвых украинцев

Инцидент произошел 19 января. Соседи употребляли в доме одного из них алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник й конфликт, в ходе которого хозяин взял охотничье ружье ИЖ-18 и застрелил гостя.

Мужчину заключили под стражу. По факту открыто дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, 23 января на улице Николая Михновского в Днепре мужчина напал на женщину и ударил ее ножом в шею. Она была госпитализирована, но умерла в машине скорой помощи.

Источник: Прокуратура Донецкой области

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка