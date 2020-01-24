В Донецкой области мужчина застрелил соседа из ружья во время застолья

В Донецкой области мужчина во время застолья выстрелил соседу в живот. От полученных травм он скончался на месте.

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Инцидент произошел 19 января. Соседи употребляли в доме одного из них алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник й конфликт, в ходе которого хозяин взял охотничье ружье ИЖ-18 и застрелил гостя.

Мужчину заключили под стражу. По факту открыто дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, 23 января на улице Николая Михновского в Днепре мужчина напал на женщину и ударил ее ножом в шею. Она была госпитализирована, но умерла в машине скорой помощи.

Источник: Прокуратура Донецкой области