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Факти / Надзвичайні події

У Донецькій області чоловік застрелив сусіда з рушниці під час застілля

У Донецькій області чоловік під час застілля вистрілив сусідові в живіт. Від отриманих травм він помер на місці.

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Інцидент стався 19 січня. Сусіди вживали в будинку одного з них алкогольні напої. Під час застілля між ними виник й конфлікт, в ході якого господар взяв мисливську рушницю ІЖ-18 і застрелив гостя.

Чоловіка взяли під варту. За фактом відкрито справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, 23 січня на вулиці Миколи Міхновського в Дніпрі чоловік напав на жінку і вдарив її ножем в шию. Вона була госпіталізована, але померла в машині швидкої допомоги.

Джерело: Прокуратура Донецької області

Фото: Dreamstime

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