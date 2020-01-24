Украинский заробитчанин погиб в Польше от удара током

23 января в Польше в городе Вроцлав на строительной площадке двое работников пострадали от удара электрическим током, один из них погиб.

23-летний украинский заробитчанин приехал в Польшу из села Диброва Киверцовского района Волынской области.

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У погибшего осталось двое детей.

Инцидент случился во время разгрузки строительных материалов.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренной медицинской помощи, а также вертолет скорой помощи, который забрал пострадавших в госпиталь.

Ранее Факты ICTV писали, что в Чехии погиб украинский заробитчанин.

Источник: Волинські новини