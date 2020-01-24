PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Надзвичайні події

Украинский заробитчанин погиб в Польше от удара током

23 января в Польше в городе Вроцлав на строительной площадке двое работников пострадали от удара электрическим током, один из них погиб.

23-летний украинский заробитчанин приехал в Польшу из села Диброва Киверцовского района Волынской области.

Читайте: Украинский заробитчанин поссорился с поляком и зарезал его

У погибшего осталось двое детей.

Инцидент случился во время разгрузки строительных материалов.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренной медицинской помощи, а также вертолет скорой помощи, который забрал пострадавших в госпиталь.

Ранее Факты ICTV писали, что в Чехии погиб украинский заробитчанин.

Источник: Волинські новини

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка