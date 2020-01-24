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Факти / Надзвичайні події

Український заробітчанин загинув у Польщі від удару струмом

23 січня у Польщі в місті Вроцлав на будівельному майданчику двоє працівників постраждали від удару електричним струмом, один з них загинув.

23-річний український заробітчанин приїхав до Польщі з села Діброва Ківерцівського району Волинської області.

Читайте: Український заробітчанин посварився з поляком і зарізав його

У загиблого залишилося двоє дітей.

Інцидент трапився під час розвантаження будівельних матеріалів.

На місце події прибули співробітники екстреної медичної допомоги, а також вертоліт швидкої допомоги, який забрав постраждалих в госпіталь.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чехії загинув український заробітчанин.

Джерело: Волинські новини

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