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Факты / Надзвичайні події

На металлобазе в Киеве кран раздавил мужчину

На металлобазе в Дарницком районе Киева кран раздавил мужчину.

Кран совершал маневр, а 29-летний мужчина стоял в запрещенной зоне. Его прижало к забору и он умер. От полученных травм он скончался на месте.

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Сейчас специалисты устанавливают подробности инцидента.

Ранее украинский заробитчанин погиб в Польше от удара током.

Источник: Информатор

Фото: Dreamstime

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