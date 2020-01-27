На металлобазе в Киеве кран раздавил мужчину

На металлобазе в Дарницком районе Киева кран раздавил мужчину.
Кран совершал маневр, а 29-летний мужчина стоял в запрещенной зоне. Его прижало к забору и он умер. От полученных травм он скончался на месте.
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Сейчас специалисты устанавливают подробности инцидента.
Ранее украинский заробитчанин погиб в Польше от удара током.
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