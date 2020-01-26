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Хотел прыгнуть с четвертого этажа: в Одессе мать забыла о детях в квартире

В Одессе 24 января мать заперла в квартире двух малолетних мальчиков и ушла употреблять алкоголь.

Брошенные 10-летний и 3-летний мальчики начали плакать и просить о помощи, рассказала соседка.

По ее словам, один ребенок даже пыталась прыгнуть с четвертого этажа из окна, чтобы выбраться из квартиры.

Хотел прыгнуть с четвертого этажа: в Одессе мать забыла о детях в квартире / 2 фотографии

Мать мальчиков в состоянии алкогольного опьянения нашли полицейские. Оказалось, что дети жили в антисанитарных условиях.

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На 30-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Ею займутся также представители профильных служб.

Напомним, в центре Одессе нетрезвые супруги забаррикадировались с двумя детьми.

Источник: Нацполиция

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