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Факти / Надзвичайні події

На металобазі в Києві кран розчавив чоловіка

На металобазі в Дарницькому районі Києва кран розчавив чоловіка.

Кран здійснював маневр, а 29-річний чоловік стояв у забороненій зоні. Його притисло до паркану. Від отриманих травм він помер на місці.

Читайте: Хотів стрибнути з четвертого поверху: в Одесі мати забула про дітей у квартирі

Наразі фахівці встановлюють подробиці інциденту.

Раніше український заробітчанин загинув у Польщі від удару струмом.

Джерело: Інформатор

Фото: Dreamstime

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