В Одесской области возле села дачного из-за плохой видимости на дороге и мокрой поверхности, друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса-Киев.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель автомобиля Skoda.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.







На трассе Одесса-Киев из-за тумана столкнулись 11 авто / 2 фотографии

Правоохранители предупреждают о сильном тумане, поэтому предостерегают водителей и просят быть внимательными на дороге.