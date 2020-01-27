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Факты / Надзвичайні події

На трассе Одесса-Киев из-за тумана столкнулись 11 авто

В Одесской области возле села дачного из-за плохой видимости на дороге и мокрой поверхности, друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса-Киев.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель автомобиля Skoda.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
На трассе Одесса-Киев из-за тумана столкнулись 11 авто / 2 фотографии

Правоохранители предупреждают о сильном тумане, поэтому предостерегают водителей и просят быть внимательными на дороге.

Источник: Нацполиция

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