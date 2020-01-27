В Одесской области возле села дачного из-за плохой видимости на дороге и мокрой поверхности, друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением Одесса-Киев.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель автомобиля Skoda.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
На трассе Одесса-Киев из-за тумана столкнулись 11 авто / 2 фотографии
Правоохранители предупреждают о сильном тумане, поэтому предостерегают водителей и просят быть внимательными на дороге.
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