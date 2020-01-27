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Факти / Надзвичайні події

На трасі Одеса-Київ через туман зіштовхнулися 11 авто

В Одеській області неподалік села Дачного через погану видимість на дорозі та мокру поверхню, один за одним зіштовхнулися 11 транспортних засобів, серед яких легкові автомобілі, вантажівки та маршрутний автобус сполученням Одеса-Київ.

За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса та водій автомобіля Skoda.

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
На трасі Одеса-Київ через туман зіштовхнулися 11 авто / 2 фотографии

Правоохоронці попереджають про сильний туман, тому застерігають водіїв і просять бути уважними на дорозі. 

Раніше в Рівненській області в ДТП зіткнулося 7 машин. У результаті постраждало двоє людей.

Джерело: Нацполіція

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