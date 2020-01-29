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Снял 5 тыс. видео изнасилований: в Австралии осудили серийного педофила

Педофил, который снимал и фотографировал себя во время сексуального насилия над 47 мальчиками в четырех странах, проведет 35 лет за решеткой.

Такое решение принял Верховный суд Виктории 29 января.

53-летний австралиец Борис Кунсевицкий создал более 35 тыс. фотографий и 4 800 видеороликов сексуального характера на Филиппинах, в Сингапуре, Индонезии и Австралии в период с 2002 по 2017 год.

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Большая часть жестокого обращения была совершена против мальчиков на Филиппинах, когда Кунсевицкий принуждал детей к сексуальным действиям в отношении себя и друг друга, а также снимал и фотографировал их.

Как сообщалось, в Донецкой области к 15 годам лишения свободы приговорили педофила за изнасилование малолетнего, пытки и распространение видеороликов с порнографическим содержанием.

Фото: Daily Mail

Источник: Daily Mail

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