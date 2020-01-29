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Зняв 5 тис. відео зґвалтувань: в Австралії засудили серійного педофіла

Педофіл, який знімав і фотографував себе під час сексуального насильства над 47 хлопчиками в чотирьох країнах, проведе 35 років за ґратами.

Таке рішення ухвалив Верховний суд Вікторії 29 січня.

53-річний австралієць Борис Кунсевіцкій створив понад 35 тис. фотографій і 4 800 відеороликів сексуального характеру на Філіппінах, у Сінгапурі, Індонезії та Австралії в період з 2002 до 2017 року.

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Велику частину жорстокого поводження було вчинено проти хлопчиків на Філіппінах, коли Кунсевіцкій змушував дітей до сексуальних дій щодо себе і один одного, а також знімав і фотографував їх.

Як повідомлялося, на Донеччині до 15 років позбавлення волі засудили педофіла за зґвалтування малолітньої особи, катування та розповсюдження відеороликів з порнографічним змістом.

Фото: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

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