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Факты / Надзвичайні події

Похитил, пытал и насиловал: краматорскому педофилу огласили приговор

В Донецкой области мужчину, которого обвиняли по нескольким уголовных преступлений, в том числе изнасилования малолетнего, пытки, распространение видеороликов с порнографическим содержанием, приговорили к 15 годам лишения свободы.

23 августа 2018 года  жительница Краматорска обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнего сына.

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Правоохранители выяснили, что пьяный 34-летний местный житель затянул мальчика в подвал, где, угрожая ножом, заставил его раздеться и дважды изнасиловал, демонстрируя в присутствии малолетнего видеоролики с элементами порнографии.

Утром ребенку удалось убежать от насильника домой, где он рассказал, что с ним произошло, матери.

Ранее Факты ICTV также писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю киевлянку.

Источник: Прокуратура Донецкой области

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