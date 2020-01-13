Зеленский подписал закон о реестре педофилов

13 января в Верховную Раду вернули законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Проект закона №0887 подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно указанному законопроекту, в Украине создадут реестр педофилов, к которому будут иметь доступ работники правоохранительных органов. Также к нему смогут получить доступ руководители учреждений, осуществляющих надзор за детьми, или предоставляющих им услуги (учебных заведений, больниц и т.д.).

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В реестр будут вносить имя, фамилию и отчество осужденного, дату его рождения, место жительства или пребывания. Также будет указано преступление, за которое к указанному человеку применили наказание.

Кроме того, законопроект вводит наказание за изнасилование несовершеннолетнего в виде 10-15 лет лишения свободы.

За повторное изнасилование грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное.

К слову, 13 января президент Владимир Зеленский также подписал закон о введении ответственности за кнопкодавство.