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Факты / Надзвичайні події

Непогода обесточила 602 населенных пункта в Украине

На утро 31 января в результате осложнения погодных условий – осадки и порывы ветра – из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта.

В частности, без света сейчас 440 сел в Сумской области и 162 – в Черниговской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В то же время движение автотранспорта на дорогах страны обеспечено, для этого привлечено 487 работников и 366 единиц техники Укравтодора.

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На 31 января синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий, в частности, в западных областях порывы ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах метели (1 уровень опасности, желтый).

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале 2020.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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