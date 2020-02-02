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Факти / Надзвичайні події

У Лондоні чоловік з ножем напав на перехожих – є поранені

На півдні Лондона на шосе Стрітгем чоловік із ножем напав на перехожих, в результаті чого постраждало кілька людей.

Нападника застрелили. У поліції повідомляють, що інцидент розслідується як такий, що пов’язаний із тероризмом.

Скільки людей отримали поранення наразі точно невідомо. За попередньою інформацією, поранених двоє.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що очевидці чули три постріли. Місце події відгородили. Там працюють лікарі, які допомагають постраждалим.

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину в США, під час якої вбили четверо людей.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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