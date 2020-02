На півдні Лондона на шосе Стрітгем чоловік із ножем напав на перехожих, в результаті чого постраждало кілька людей.

Нападника застрелили. У поліції повідомляють, що інцидент розслідується як такий, що пов’язаний із тероризмом.

Скільки людей отримали поранення наразі точно невідомо. За попередньою інформацією, поранених двоє.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020