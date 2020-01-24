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Факты / Надзвичайні події

Стрельба в Германии: СМИ сообщают о шести погибших

В Германии в результате стрельбы в городе Рот-ам-Зе погибли по меньшей мере шесть человек. Еще несколько человек получили ранения.

СМИ сообщают, что стрелка уже задержали. Есть ли другие подозреваемые в стрельбе, пока неизвестно.

По информации полиции, преступник и его жертвы были знакомы. Полиция официально сообщает о нескольких погибших. Местные издания пишут, что стреляли в здание, которое находится на улице Банхофштрассе.

Издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщает, что стрелку 36-37 лет.

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Известно, что сейчас на месте происшествия дежурят полицейские. По неподтвержденной пока информации, молодой человек открыл стрельбу по членам своей семьи.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате стрельбы в центре города Сиэтл в США погиб как минимум один человек, еще семь получили ранения.

Джерело: Bild, Focus

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