Масштабное ДТП в Харькове: столкнулись восемь машин

В Харькове на улице Полтавский шлях возле Дома быта столкнулись восемь автомобилей.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen хотел совершить поворот, однако у него на скорости влетел BMW. В результате внезапного ДТП произошло последовательное столкновение еще нескольких машин.

На фотографиях можно увидеть, что несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.

На место происшествия прибыли медики, однако информация о пострадавших пока не поступала.

Читайте: ДТП в Камянском: дети выпрыгивали на ходу из автобуса, в котором умер водитель

Напомним, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.