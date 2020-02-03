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Факты / Происшествия

Масштабное ДТП в Харькове: столкнулись восемь машин

В Харькове на улице Полтавский шлях возле Дома быта столкнулись восемь автомобилей.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen хотел совершить поворот, однако у него на скорости влетел BMW. В результате внезапного ДТП произошло последовательное столкновение еще нескольких машин.

На фотографиях можно увидеть, что несколько автомобилей заблокировали трамвайные пути.

На место происшествия прибыли медики, однако информация о пострадавших пока не поступала.

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ДТП Харків

Напомним, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.

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