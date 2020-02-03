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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП у Харкові: зіткнулися вісім машин

У Харкові на вулиці Полтавських шлях біля Будинку побуту зіштовхнулися вісім автомобілів.

За попередніми даними, аварія трапилася через те, що водій Volkswagen хотів повернути, однак у цей час в нього на швидкості влетів BMW. Унаслідок раптового ДТП сталося послідовне зіткнення ще кількох машин.

На фотографіях можна побачити, що кілька автомобілів заблокували трамвайні колії.

На місце події прибули медики, однак інформація про постраждали поки не надходила.

Читайте: ДТП у Кам’янському: діти вистрибували на ходу з автобуса, в якому помер водій

ДТП Харків

Нагадаємо, на Київщині водій у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП і заснув за кермом.

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