Детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) под руководством САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и ГПСУ (Государственной пограничной службы Украины) задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Дмитрию Сенниченко.

Преступников поймали на горячем непосредственно после оказания первой части взятки в размере $50 тыс.











Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн взятки за кресло директора ОПЗ / 3 фотографии

Следствие по данному делу было начато еще в ноябре 2019 по заявлению Сенниченко.

Преступники планировали дать Сенниченко $5 млн в обмен на назначение “своего человека” на должность директора ОАО Одесский припортовый завод, более 99% которого принадлежит государству.

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Директором должен был стать некий Валерий, после назначения которого должна была восстановиться работа завода c компанией ВЭК по давальческой схеме.

ООО ВЭК – Всеукраинская Энерго Компания – сотрудничала с ОПЗ еще в 2017 году. Известно, что владельцами ВЭК являются Виталий Колесников и Зоя Пржедецкая.

Компания занималась переработкой газа в удобрения, для чего также были привлечены Укргазтранс. Уже в 2018 году из-за задолженности в более 400 млн грн, ВЭК прекратила свою работу.

В 2019 году ОПЗ получил нового давальца – ООО Агро Газ Трейдинг. Договор между ними действителен до апреля 2020 года.

Сейчас ОПЗ видит единственную возможность продолжать свою работу только на давальческих условиях. Однако глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил о необходимости приватизации ОПЗ, подготовка к которой уже началась.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что приватизирует Украина в 2020.

Фото: НАБУ