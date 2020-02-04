ДБР затримало чиновника секретаріату Кабміну на хабарі у 2,5 млн грн

У Києві затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та отримання хабара у 2,5 млн грн.

Чиновник через посередника вимагав від підприємця 2,5 млн грн “відкату” за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Його затримали під час отримання 2 млн грн. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.

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У разі доведення провини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 3 жовтня на хабарі у $20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. А. А. Шалімова. Його затримали на гарячому під час отримання грошей від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки, подальше лікування і реабілітацію.