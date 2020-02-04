PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У готелі в Італії знайшли тіло 23-річного українця

В Італії виявили тіло 23-річного українця в одному з готелів Олегії, що розташований недалеко від аеропорту Мілан-Мальпенса.

Офіційних причин смерті нашого громадянина влада Італії поки не називає.

Слідчі вивчають обставини того, що сталося.

Читайте: У Польщі зростає нетерпимість до українців – Рада Європи

Попередньо українець міг померти внаслідок передозування наркотиками. Однак не відкидається також версія про вбивство.

Нагадаємо, у Польщі знайшли українця, який зник 22 роки тому, коли поїхав на заробітки.

Джерело: La Stampa

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка