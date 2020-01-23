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Факты / Украина / Общество

В Польше растет нетерпимость к украинцам – Совет Европы

В Польше граждане Украины все чаще становятся объектами ненависти и жертвами преступления.

Об этом говорится в докладе Совета Европы о защите национальных меньшинств в Польше.

Среди поляков на почве ненависти украинцы становятся жертвами преступления. По статистике, есть тенденция к росту числа выражений, мотивированных ненавистью.

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Эксперты Совета Европы обратили внимание, что наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы.

– Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти, – отметили в Совете Европы.

Ранее Факты ICTV писали, что 85% украинцев против предоставления русскому статуса государственного.

Источник: Council of Europe

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