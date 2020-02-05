В центре Днепра взорвали автомобиль

В Днепре во дворе многоэтажки взорвалось авто одесского бизнесмена. Это произошло около 11.00, когда мужчина только сел в автомобиль.

– Взрыв был очень сильный, большой. Дым был густой и черный, – рассказывает очевидец Надежда Дмитриевна.

По ее словам, взорвалось прямо под автомобилем, только водитель завел авто и нажал на газ.

– Я сидела на скамейке, когда парень только сел (в автомобиль, – Ред.). Он немного отъехал, и сразу взорвалось.

Взрывчатку неизвестный подрывник заложил под переднее колесо со стороны водителя. По предварительной версии, это была граната РГД-5. Запал от нее нашли на месте преступления.

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К счастью, никто из прохожих и сам водитель не пострадал.

– В автомобиле сработали подушки безопасности и он (водитель, – Ред.) не пострадал. Водитель сотрудничает со следствием, однако не представляет, с чем может быть связан инцидент. Мы будем рассматривать все возможные версии, начиная с рода деятельности водителя до возможных других мотивов, – рассказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Основная версия правоохранителей – покушение на убийство.

Взорвать пытались предпринимателя из Одессы. Мужчине 47, занимается строительным бизнесом. В этой высотке он снимал квартиру. Соседи говорят, что машину под окнами видели часто, а вот самого водителя – нет.

– Его машина все время стоит под нашими окнами. Это мне очень не нравится, хорошо, что хоть сегодня не стояла под нашими окнами. Знаю, что он недавно у нас живет – арендует квартиру в этом доме, – рассказывает соседка Елена.

Чтобы разыскать подрывника, правоохранители просматривают видео со всех окрестных камер и опрашивают самого бизнесмена.

Ранее Факты ICTV писали, что граната взорвалась в киевском общежитии.

Фото: Нацполиция