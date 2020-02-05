У центрі Дніпра підірвали автомобіль

У Дніпрі у дворі багатоповерхівки вибухнуло авто одеського бізнесмена. Це сталося близько 11.00, коли чоловік тільки-но сів у авто.

– Вибух був дуже сильний, великий. Дим був густий та чорний, – розповідає очевидиця Надія Дмитрівна.

За її словами, вибухнуло просто під легковиком, щойно водій завів авто і натиснув на газ.

– Я сиділа на лавці, коли хлопець тільки сів (у автомобіль, – Ред.). Він трохи від’їхав, і одразу вибухнуло.

Вибухівку невідомий підривник заклав під переднє колесо з боку водія. За попередньою версію, це була граната РГД-5. Запал від неї знайшли на місці злочину.

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На щастя, ніхто з перехожих та сам водій не постраждав.

– У автомобілі спрацювали подушки безпеки і він (водій, – Ред.) не постраждав. Водій співпрацює зі слідством, однак не уявляє, з чим може бути пов’язаний інцидент. Ми розглядатимемо всі можливі версіі, починаючи з роду діяльності водія до можливих інших мотивів, – розповіла речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

Основна версія правоохоронців – замах на вбивство.

Підірвати намагалися підприємця з Одеси. Чоловіку 47, займається будівельним бізнесом. У цій висотці він винаймав квартиру. Сусіди кажуть, що машину під вікнами бачили часто, а от самого водія – ні.

– Його машина увесь час стоїть під нашими вікнами. Це мені дуже не подобається, добре, що хоч сьогодні не стояла під нашими вікнами. Знаю, що він нещодавно у нас живе – орендує квартиру у цьому домі, – розповідає сусідка Олена.

Аби розшукати підривника, правоохоронці переглядають відео з усіх навколишніх камер і опитують самого бізнесмена.

Раніше Факти ICTV писали, що граната вибухнула у київському гуртожитку.

Фото: Нацполіція