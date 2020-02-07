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Факты / Происшествия

Проглотил игрушку. В Киеве от разрыва пищевода умер двухлетний мальчик

В Киеве в одной из детских больниц 5 февраля умер двухлетний мальчик.

Накануне вечером ребенка госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, инородное тело в пищеводе.

Утром состояние малыша ухудшилось, во время проведения гастроскопии (введение зонда в пищевод) у него остановилось сердце.

Реанимационные мероприятия не дали результата – ребенок умер.

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По данным полиции, ребенок проглотил пластиковый фрагмент игрушки. Предварительно – мальчик умер от разрыва глотки и пищевода во время проведения диагностической процедуры.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 140 УКУ – Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.

Осенью в Черноморске Одесской области двухлетний мальчик выпал с пятого этажа пятиэтажного дома. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму.

Источники: Прокуратура Киева, Нацполиция

Фото: Pixabay

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