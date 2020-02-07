Проглотил игрушку. В Киеве от разрыва пищевода умер двухлетний мальчик

В Киеве в одной из детских больниц 5 февраля умер двухлетний мальчик.
Накануне вечером ребенка госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, инородное тело в пищеводе.
Утром состояние малыша ухудшилось, во время проведения гастроскопии (введение зонда в пищевод) у него остановилось сердце.
Реанимационные мероприятия не дали результата – ребенок умер.
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По данным полиции, ребенок проглотил пластиковый фрагмент игрушки. Предварительно – мальчик умер от разрыва глотки и пищевода во время проведения диагностической процедуры.
Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 140 УКУ – Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка.
Осенью в Черноморске Одесской области двухлетний мальчик выпал с пятого этажа пятиэтажного дома. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму.