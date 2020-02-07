Проковтнув іграшку. У Києві від розриву стравоходу помер дворічний хлопчик

У Києві в одній із дитячих лікарень 5 лютого помер дворічний хлопчик.

Напередодні ввечері дитину госпіталізували з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу, стороннє тіло у стравоході.

Вранці стан малюка погіршився, під час проведення гастроскопії (введення зонду у стравохід) у нього зупинилося серце.

Реанімаційні заходи не дали результату – дитина померла.

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За даними поліції, дитина проковтнула пластиковий фрагмент іграшки. Попередньо – хлопчик помер від розриву глотки та стравоходу під час діагностичної процедури.

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 140 ККУ – Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

Восени у Чорноморську Одеської області дворічний хлопчик випав із п’ятого поверху п’ятиповерхового будинку. Дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму.