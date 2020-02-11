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Факти / Надзвичайні події

Наркозалежних лікувати, а дилерів – саджати: МВС планує змінити наркополітику

МВС планує подати на розгляд Верховної Ради низку змін до законів щодо формування наркополітики.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі зазначає, що наразі відомство планує ввести відповідальність за рекламу наркотиків та їх розповсюдження.

– Планується визнати, що люди, які вживають наркотики, а не розповсюджують їх – це не злочинці, а хворі, – наголосив Гогілашвілі.

Відомство має намір направляти наркозалежних на обов’язкове лікування.

ЧитайтеУ Білій Церкві затримали жінку, яка продавала наркотики школярам

Заступник міністра підкреслив, що ефективна боротьба з наркозлочинами вимагає тісної співпраці з міжнародними партнерами.

Раніше Факти ICTV писалши, що у  Павлограді Дніпропетровської області співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військовослужбовців, які разом з цивільним чоловіком, налагодили збут наркотичних і психотропних речовин.

Джерело: МВС

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