В Днепре руководитель худкружка насиловал девочку и продавал видео издевательств

Правоохранители в Днепре разоблачили 59-летнего мужчину, который неоднократно насиловал 12-летнюю девочку и снимал это на видео.

Противоправный контент он продавал в интернете при помощи файлообменников и специализированных форумов.

Злоумышленник работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города.

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Правоохранители проводят досудебное расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) УКУ.

Педофилу грозит до 15 лет заключения.