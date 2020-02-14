В Днепре руководитель худкружка насиловал девочку и продавал видео издевательств

Правоохранители в Днепре разоблачили 59-летнего мужчину, который неоднократно насиловал 12-летнюю девочку и снимал это на видео.
Противоправный контент он продавал в интернете при помощи файлообменников и специализированных форумов.
Злоумышленник работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города.
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Правоохранители проводят досудебное расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) УКУ.
Педофилу грозит до 15 лет заключения.
Ранее Факты ICTV писали, что в Никополе мужчина изнасиловал девушку на собеседовании.
Источник: Прокуратура Днепропетровской области, Нацполиция