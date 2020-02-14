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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі керівник худгуртка ґвалтував дівчинку і продавав відео знущань

Правоохоронці у Дніпрі викрили 59-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував 12-річну дівчинку і знімав це на відео.

Протиправний контент він продавав в інтернеті за допомогою файлообмінників і спеціалізованих форумів.

Зловмисник працює музичним керівником одного з дитячих художніх колективів міста.

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Правоохоронці проводять досудове розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) УКУ.

Педофілу загрожує до 15 років ув’язнення.

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