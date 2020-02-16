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Факты / Происшествия

На Волыни автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево – погиб водитель

Утром 16 февраля на Волыни автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погиб 22-летний водитель.

Происшествие случилось на автодороге между селом Красноволя и поселком Колки.

Читайте: В Чехии в ДТП попал двухэтажный автобус с 70 детьми

Водитель погиб на месте происшествия. Трех пассажиров госпитализировали для обследования и оказания медицинской помощи.

Сейчас выясняются все детали происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что в ДТП на трассе под Псковом погибли 8 украинцев.

Источник: Нацполиция

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