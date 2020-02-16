На Волині авто злетіло в кювет і врізалось в дерево – загинув водій

Вранці 16 лютого на Волині автомобіль з’їхав в кювет і врізався в дерево. В результаті ДТП загинув 22-річний водій.
Подія трапилася на автодорозі між селом Красноволя та селищем Колки.
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Водій загинув на місці події. Трьох пасажирів госпіталізували для обстеження та надання медичної допомоги.
Наразі з’ясовуються всі деталі події.
Раніше Факти ICTV писали, що у ДТП на трасі під Псковом загинули 8 українців.
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