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Факти / Надзвичайні події

На Волині авто злетіло в кювет і врізалось в дерево – загинув водій

Вранці 16 лютого на Волині автомобіль з’їхав в кювет і врізався в дерево. В результаті ДТП загинув 22-річний водій.

Подія трапилася на автодорозі між селом Красноволя та селищем Колки.

Читайте: У Чехії в ДТП потрапив двоповерховий автобус із 70 дітьми

Водій загинув на місці події. Трьох пасажирів госпіталізували для обстеження та надання медичної допомоги.

Наразі з’ясовуються всі деталі події.

Раніше Факти ICTV писали, що у ДТП на трасі під Псковом загинули 8 українців.

Джерело: Нацполіція

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