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Факты / Происшествия

В Днепре водитель авто сбил трех пешеходов, убегая от полиции – есть погибший

В Днепре водитель автомобиля сбил трех пешеходов, когда убегал от полиции.

Два человека, мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы, еще один человек – отец ребенка, погиб на месте.

В это время с Audi выскочило три человека. Двое убежали, а еще один побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, он открыл двери во время движения авто и стал звать полицейских на помощь, потому, что неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем и везли в неизвестном направлении.

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Полиция задержала двух беглецов. Во время проверки у одного из них и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на пистолеты. Предварительно, пистолеты – боевое оружие.

В Днепре водитель авто сбил трех пешеходов, убегая от полиции – есть погибший / 4 фотографии

Мужчина, который бежал от полиции за рулем Audi, находится в розыске Сакским отделением полиции ГУ МВД Украины в АР Крым и г. Севастополь по ст. 189 – вымогательство.

Задержанным грозит ответственность по ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, ст. 263 – незаконное обращение с оружием, ст. 146 – незаконное лишение свободы, ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в погоне со стрельбой задержали вооруженного иностранца.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Информатор

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