У Дніпрі водій автомобіля збив трьох пішоходів, коли тікав від поліції.

Двоє людей, чоловік та дитина, отримали важкі травми, ще один чоловік – батько дитини, загинув на місці.

У цей час з Audi вискочило троє осіб. Двоє втекли, а ще один побіг до патрульних із проханням про допомогу. За його словами, він відкрив двері під час руху авто і почав кликати поліцейських на допомогу, бо невідомі силою відсторонили його від керування автомобілем і везли у невідомому напрямку.

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Поліція затримала двох втікачів. Під час перевірки у одного з них і в салоні авто виявили предмети, схожі на пістолети. Попередньо, пістолети – бойова зброя.















У Дніпрі водій авто збив трьох пішоходів, тікаючи від поліції – є загиблий / 4 фотографии

Чоловік, який тікав від поліції за кермом Audi, перебуває у розшуку Сакським відділком поліції ГУ МВС України в АР Крим та м. Севастополь за ст. 189 – вимагання.

Затриманим загрожує відповідальність за ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху, ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, ст. 146 – незаконне позбавлення волі, ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

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