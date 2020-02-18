На одной из центральных улиц Киева в арендованном гараже сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник, в котором находились боевые гранаты и почти 30 литров ртути.

– Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1 сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора. По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации, – сообщили в пресс-службе СБУ.

К обустройству этого тайника причастен один из лидеров группировки, которую уличили в совершении тяжких преступлений. Во время обысков у него нашли поддельные печати и штампы госорганов.

Читайте: На Ровенщине пьяный нацгвардеец-срочник потерял оружие на посту

Правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к оснащению тайника.







В центре Киева нашли тайник с гранатами и 30 литрами ртути / 2 фотографии

Факты ICTV также писали о том, что в Николаеве злоумышленники взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн.