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Факты / Происшествия

В центре Киева нашли тайник с гранатами и 30 литрами ртути

На одной из центральных улиц Киева в арендованном гараже сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник, в котором находились боевые гранаты и почти 30 литров ртути.

– Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1 сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора. По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации, – сообщили в пресс-службе СБУ.

К обустройству этого тайника причастен один из лидеров группировки, которую уличили в совершении тяжких преступлений. Во время обысков у него нашли поддельные печати и штампы госорганов.

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Правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к оснащению тайника.

  • Ртуть
  • Гранати
  • Ртуть
  • Гранати
В центре Киева нашли тайник с гранатами и 30 литрами ртути / 2 фотографии

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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