На одній з центральних вулиць Києва в орендованому гаражі співробітники Служби безпеки України виявили схованку, в якій знаходилися бойові гранати та майже 30 літрів ртуті.

– Крім ртуті та двох бойових гранат Ф-1 співробітники СБУ також вилучили два електродетонатори. За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або витік ртуті у таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації, – повідомили у прес-службі СБУ.

До облаштування цієї схованки причетний один з лідерів угруповання, яке викрили на вчиненні тяжких злочинів. Під час обшуків у нього знайшли підроблені печатки і штампи держорганів.

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Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оснащення схованки.







У центрі Києва знайшли схованку з гранатами і 30 літрами ртуті / 2 фотографии

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