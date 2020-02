В Фолькмарзене (Германия) неизвестный на легковом автомобиле протаранил участников карнавального шествия.

По информации СМИ, пострадали 30 человек, в том числе дети, треть из них получила серьезные травмы. Многие жертвы находились на земле. Им предоставляли помощь фельдшеры и врачи.

Полиция уже задержала водителя авто, однако правоохранители не уточняют – была ли это случайность или мужчина намеренно наехал на людей.

Свидетели рассказывают, что водитель объехал сначала препятствие, а потом надавил на газ.

На место происшествия были вызваны десятки машин скорой помощи, а также вертолет.

#BREAKING Car plows into crowd in the German town of Volkmarsen, reports of at least 15 people injured who were taking part in a parade, the driver has been arrested. #Volkmarsen pic.twitter.com/xOh0PYzFMF

— Breaking News (@NewsAlertUK_) February 24, 2020