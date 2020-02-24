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Факты / Происшествия

В Германии авто протаранило участников карнавала – 30 человек пострадали

В Фолькмарзене (Германия) неизвестный на легковом автомобиле протаранил участников карнавального шествия.

По информации СМИ, пострадали 30 человек, в том числе дети, треть из них получила серьезные травмы. Многие жертвы находились на земле. Им предоставляли помощь фельдшеры и врачи.

Полиция уже задержала водителя авто, однако правоохранители не уточняют – была ли это случайность или мужчина намеренно наехал на людей.

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Свидетели рассказывают, что водитель объехал сначала препятствие, а потом надавил на газ.

На место происшествия были вызваны десятки машин скорой помощи, а также вертолет.

Ранее Факты ICTV писали, что в канадском городе Монреаль из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 100 автомобилей и более десятка разбитых грузовиков машин.

Источник: Bild

Фото: Dreamstime

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