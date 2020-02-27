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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині легковик протаранив маршрутку – водій загинув, семеро постраждалих

У Львівській області зіткнулись автомобіль Volkswagen, яким керував 29-річний мешканець Пустомитівського району та маршрутка БАЗ сполученням Львів-Дубляни, під керуванням 49-річного львів’янина.

– Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події, його 16-річний пасажир був госпіталізований. Також за медичною допомогою звернулись водій автобуса та п’ятеро його пасажирів,  розповіли у поліції.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.

На Львівщині легковик протаранив маршрутку – водій загинув, семеро постраждалих / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Дарницькому районі столиці сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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