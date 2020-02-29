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Факты / Происшествия

В Киеве столкнулись две легковушки, есть жертвы

На выезде из Киева в Дарницком районе лоб в лоб столкнулись автомобили Audi и Mitsubishi. Пострадали четыре человека, один из которых умер в карете скорой помощи.

У ресторана Fire Bull один из автомобилей выехал на встречную полосу. После столкновения машины начали дымиться.

В Киеве столкнулись две легковушки, есть жертвы / 4 фотографии

На месте происшествия работали патрульные, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Дорогу перекрыли.

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Пострадавших госпитализировали с травмами различной тяжести.

Это две девушки-пассажирки, парень-водитель Audi и мужчина, который был за рулем Mitsubishi. Все они все были без сознания. Водитель Mitsubishi скончался в скорой по дороге в больницу.

Ранее в Дарницком районе столицы произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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