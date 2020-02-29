В Киеве столкнулись две легковушки, есть жертвы

На выезде из Киева в Дарницком районе лоб в лоб столкнулись автомобили Audi и Mitsubishi. Пострадали четыре человека, один из которых умер в карете скорой помощи.

У ресторана Fire Bull один из автомобилей выехал на встречную полосу. После столкновения машины начали дымиться.

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