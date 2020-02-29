На виїзді з Києва в Дарницькому районі лоб в лоб зіткнулися автомобілі Audi і Mitsubishi. Постраждали чотири людини, один з яких помер у кареті швидкої допомоги.
Біля ресторану Fire Bull один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу. Після зіткнення машини почали диміти.
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У Києві зіткнулися два легковики, є жертви / 4 фотографии
На місці події працювали патрульні, медики, рятувальники і слідчо-оперативна група. Дорогу перекрили.
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Постраждалих госпіталізували з травмами різної тяжкості.
Це двоє дівчат-пасажирок, хлопець-водій Audi і чоловік, який був за кермом Mitsubishi. Всі вони всі були без свідомості. Водій Mitsubishi помер у швидкій дорогою в лікарню.
Раніше у Дарницькому районі столиці сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.
Джерело: Інформатор
Фото: ІнформаторТеги: ДТП, ДТП в КиєвіЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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