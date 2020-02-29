У Києві зіткнулися два легковики, є жертви

На виїзді з Києва в Дарницькому районі лоб в лоб зіткнулися автомобілі Audi і Mitsubishi. Постраждали чотири людини, один з яких помер у кареті швидкої допомоги.

Біля ресторану Fire Bull один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу. Після зіткнення машини почали диміти.

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