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Факти / Надзвичайні події

У Києві зіткнулися два легковики, є жертви

На виїзді з Києва в Дарницькому районі лоб в лоб зіткнулися автомобілі Audi і Mitsubishi. Постраждали чотири людини, один з яких помер у кареті швидкої допомоги.

Біля ресторану Fire Bull один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу. Після зіткнення машини почали диміти.

У Києві зіткнулися два легковики, є жертви / 4 фотографии

На місці події працювали патрульні, медики, рятувальники і слідчо-оперативна група. Дорогу перекрили.

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Постраждалих госпіталізували з травмами різної тяжкості.

Це двоє дівчат-пасажирок, хлопець-водій Audi і чоловік, який був за кермом Mitsubishi. Всі вони всі були без свідомості. Водій Mitsubishi помер у швидкій дорогою в лікарню.

Раніше у Дарницькому районі столиці сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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